Heeft Evenepoel iets te zeggen over Tour-selectie Merlier? Kritiek op Evenepoel en Lampaert duikt op tijdens discussie

Als kopman is de mening van Remco Evenepoel veel waard. De kans dat Tim Merlier meegaat naar de Tour, lijkt volgend jaar wel groter dan die dit jaar was. Zelfs als Evenepoel dat niet zou zien zitten, is het de vraag of Merlier sowieso geen recht heeft op die plek.

In de Lanterne Rouge Cycling Podcast buigen ze zich erover of Merlier mee naar de Tour van 2025 zou gaan. Volgens Patrick Broe wil Merlier enkel Bert Van Lerberghe als lead-out. "In de Tour de France 2024 waren Lampaert en Casper Pedersen mee", maakt Benji Naesen de vergelijking met de ploeg van 2024. "Lampaert was een ontgoocheling. Casper Pedersen is gevallen."

Naesen is ervan overtuigd dat Merlier alles kan wat Pedersen moet doen. "Ik zou zelfs zeggen dat Merlier het nog beter zou doen in de graveletappe. Op basis van dit jaar kan je dan zeggen: stuur Merlier en Van Lerberghe allebei mee. Mijn mening is sowieso dat Tim Merlier elke grote ronde moet kunnen rijden die hij wil rijden."

Merlier naar de Tour mogelijk noodzaak

Dat is meer dan waarschijnlijk dan toch de Tour de France. "Merlier naar de Tour sturen is bijna een noodzaak, zeker als hij het zelf wil. Als Merlier de dubbel Giro-Vuelta wil doen: oké, daar liggen wellicht meer kansen voor hem." Allicht zet Merlier toch zijn zinnen op de Tour. Dat moet combineerbaar zijn met de ambities van Evenepoel.

"Remco heeft het er wel over dat hij naast Landa nog meer ondersteuning wil in de bergen. Ik versta dat niet. Als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard aanvallen en hem doen lossen, gaat Remco niemand meer aan zijn zijde hebben. Anders zou die persoon gewoon een betere klassementsrenner zijn dan hij", ziet Naesen niet in waarom een extra helper in het hooggebergte nodig is.

Verschil met budget UAE en Visma-Lease a Bike

"De enige manier waarbij een extra klimmer kan helpen, is als je de koers wil doen ontploffen en zelf het tempo wil bepalen", haalt Broe aan. "Of als je een inzinking hebt." Naesen sluit de discussie af met een portie realiteitszin. "Soudal Quick-Step heeft helemaal niet het budget om een superploeg aan klimmers zoals UAE en Visma-Lease a Bike samen te stellen."