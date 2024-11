Ploegmaat doet boekje open over Remco Evenepoel: "Dat vindt hij echt niet leuk"

Louis Vervaeke rijdt sinds 2022 voor de ploeg van Patrick Lefevere, daarvoor was hij aan de slag bij de broers Roodhooft. Hij reed dus in dezelfde ploeg als Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel.

Bij Alpecin-Fenix deed Louis Vervaeke (31) het goed in 2020 en 2021, met onder meer een vierde plaats in de vierde etappe van de Giro van 2021. Hij stond toen ook enkele dagen in de top tien van het klassement.

Toch koos Vervaeke dus voor een overstap naar Soudal Quick-Step. "Ik houd van dit team. Er zijn veel renners waar ik goed mee overweg kan, ook met Remco", zegt Vervaeke in de podcast The Wolfpack Howls.

"Die relatie is heel erg gegroeid, want ik was niet op zoek naar een vriend. Maar omdat we veel samen hebben gekoerst, maar ook samen veel stress hebben ervaren, creëert dat een band. En ook de hoogtestages, waar je uren, dagen met elkaar doorbrengt op een klein kamertje."

Vervaeke over verschil Evenepoel en Van der Poel

Vervaeke reed dus niet alleen samen met Remco Evenepoel, maar ook met Mathieu van der Poel. Vervaeke ziet dan ook een duidelijk verschil tussen de twee. "Ze zijn wat betreft persoonlijkheid heel verschillend. Mathieu is misschien wat meer relaxed. "

"Natuurlijk is hij ook heel erg sterk, maar Remco is keihard. Maar daar houd ik ook van. Hij is als een straatvechter. Hij gaat er echt voor, hij wil iedereen afmaken. Hij is een echte vechter. Als teamgenoot moet je daardoor het ook beter doen om onderdeel te zijn van het team. Want als je dat niet doet, vindt hij het niet leuk."