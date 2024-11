Straffe woorden! Lotte Kopecky is niets minder dan de grote inspiratiebron van een elfvoudig(!) wereldkampioene

Lotte Kopecky zal het heel graag horen. Ze heeft zo'n status opgebouwd dat ze ook de inspiratiebron is voor Pauline Ferrand-Prévot.

De Française is natuurlijk zelf een levende wielerlegende. Haar kracht is dat ze in verschillende, eigenlijk in alle, wielerdisciplines de top heeft bereikt. Dat heeft haar een hele resem wereldtitels opgeleverd. Acht wereldtitels in het mountainbike en ook nog telkens één wereldtitel in het gravelbiken, het veldrijden en het wegwielrennen. Alsjeblieft!

Het grootste gedeelte van haar carrière heeft dus wel vooral uit het mountainbiken bestaan. In 2025 gaat Ferrand-Prévot zich dan weer opnieuw toeleggen op het wegwielrennen. Ze heeft ook zelf enkele voorbeelden waar ze naar opkijkt. Rensters als Demi Vollering en Lotte Kopecky, tot op heden de toppers van SD Worx, komen dan in beeld.

Vollering en Kopecky de referentie

"Vollering, Kopecky... zij zijn de referentie in het vrouwenwielrennen", windt Ferrand-Prévot er geen doekjes om tijdens een interview met Cyclism'Actu. "Ze zijn inspirerend, het zijn atleten die het heel graag willen en die niet opgeven." Die drang naar overwinningen erkent Ferrand-Prévot maar al te goed. Die heeft ze zelf immers ook altijd gehad.

Vollering en Kopecky hebben wel al bewezen dat ze verschillende seizoenen na elkaar met grote regelmaat aan de top van het wegwielrennen kunnen blijven. Het is toch weer een hele tijd geleden sinds Ferrand-Prévot in die wereld is gedoken. "Voor mij is het echt motiverend om te zien wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan", zegt ze dan ook.

Voortaan vooral concurrenten

Het zijn voor haar misschien voorbeelden, maar vanaf nu ook concurrenten. "Het wordt een bron van inspiratie en motivatie om te proberen ze te verslaan."