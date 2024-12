"Turbulent": Ruben Van Gucht doet ongezien boekje open over zijn eigen huwelijksdag

Ruben Van Gucht stond de voorbije maanden meer dan eens in de spotlights. En dat was niet bepaald over zijn vakkundig werk als presentator.

Ruben Van Gucht is een topper in de sportjournalistiek. Hij scoort met zijn werk, maar blijkbaar doet hij dat ook graag daarbuiten. Zelfs buiten zijn huwelijk met ex-atlete Blanka Vlasic.

In Het Huis bij Eric Goens deed hij al het verhaal over het open huwelijk dat hij met zijn echtgenote heeft. In Zingen is Goud van Bent Van Looy sprak hij nu ook over zijn huwelijksdag met Vlasic.

“Mijn familie heeft onze openingsdans nooit gezien”, vertelt Van Gucht “Blanka en ik zijn in zeer beperkte kring getrouwd. We zijn beide mediafiguren en wilden het voor onszelf houden. In totaal waren we met zo'n 20 tot 25 personen.

Amper twee mensen uit België woonden de ceremonie en het feest bij. En dat waren niet de ouders van Van Gucht, zo geeft hij nog mee aan Van Looy.

“Dat was een redelijk turbulente periode”, legt Van Gucht uit. “Ik was nog niet zo lang uit elkaar met mijn vorige echtgenote. Mijn ouders waren nog aan het rouwen om mijn vorige partner en ik wilde hen toen niet al opnieuw meesleuren in een nieuw verhaal.”