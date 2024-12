Herygers doet duidelijke oproep aan Roodhooft over Van der Poel: "Het is echte zonde"

Tijdens de Wereldbeker in Antwerpen stelde Christoph Roodhooft dat er vorige week nieuws zou komen over het programma van Mathieu van der Poel. Dat nieuws kwam er uiteindelijk niet, Paul Herygers is teleurgesteld.

Wanneer keert wereldkampioen Mathieu van der Poel terug naar de cross? Het is een vraag die al enkele weken wordt gesteld, maar waar voorlopig geen antwoord op komt. Al had dat dus vorige week moeten gebeuren.

Christoph Roodhooft, ploegmanager van Alpecin-Deceuninck, had tijdens de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen gesteld dat er vorige week duidelijkheid zou komen oer het programma van Mathieu van der Poel.

Herygers wacht op programma Van der Poel

Dat nieuws kwam er dus niet. Paul Herygers bleef dan ook op zijn honger zitten en doet een oproep aan Roodhooft. "Hij is dat in principe ook aan de mensen verschuldigd om het crossprogramma van Van der Poel aan te kondigen", zei Herygers bij Sporza.

"Ze doen er natuurlijk mee wat ze willen, maar het is zonde dat we het nog niet weten. Mensen zitten er echt op te wachten, ze zitten op hete kolen", stelde Herygers nog. Voorlopig is er dus nog geen nieuws.

Verwacht wordt dat Van der Poel in het weekend van 21 en 22 december opnieuw het veld induikt. Dan staan de Wereldbekers in Hulst en Zonhoven op het programma. Een terugkeer op 23 december in de Superprestige van Mol is ook mogelijk.