Pim Ronhaar, ploegmaat van Nys, is streng voor zichzelf: "Het is mijn eigen schuld"

Met een zesde plaats in Dublin zette Pim Ronhaar zijn beste resultaat neer in enkele weken tijd. Toch was de Nederlander niet tevreden met zijn prestatie in Ierland.

Na zijn zesde plaats op de Koppenberg op 1 november had Pim Ronhaar het wat moeilijker. De Nederlander werd 20ste op het EK, 18de in Lokeren en 14de in Merksplas. Daarna ging het wel beter voor Ronhaar.

In Hamme eindigde hij als negende, in de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen als zevende. In Dublin deed Ronhaar dus nog één plaats beter en kwam op twaalf seconden van winnaar Vanthourenhout over de streep.

Ronhaar niet tevreden over Dublin

Toch was de Nederlander niet tevreden over zijn wedstrijd in Dublin. "Ik had deze wedstrijd moeten winnen. Het is mijn eigen schuld. Ik heb dom gereden", was Ronhaar kwaad op zichzelf bij In de Leiderstrui.

Ronhaar vond zich in de laatste twee rondes te laks. Toen hij als vierde of vijfde reed, versnelde Iserbyt plots en daardoor kwam Ronhaar niet meer dichterbij. "Als ik daar, in die laatste twee rondes, in positie zit, dan win ik die wedstrijd."

Toch was de Nederlander, die vorig jaar won in Dublin, tevreden over zijn gevoel. Hij wacht echter op een echte moddercross om eens echt mee te strijden voor de overwinning tot het einde.