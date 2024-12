Ploegleider Richard Groenendaal heeft alweer slecht nieuws over Joris Nieuwenhuis

Het is al begin december, maar Joris Nieuwenhuis moet nog altijd zijn debuut maken dit seizoen. Een terugkeer van de Nederlandse kampioen is zelfs opnieuw wat verder af.

De voorbije weken moest Nederlands kampioen Joris Nieuwenhuis zijn comeback enkele keren uitstellen na zijn gordelroos-infectie. Hij zou eerst terugkeren op 16 november in Merksplas, daarna op 24 november in Antwerpen.

Dat is allebei niet gebeurd en Nieuwenhuis heeft zijn comeback nu zelfs voor onbepaalde duur uitgesteld. Intussen is de Nederlandse kampioen in Spanje, om daar in betere omstandigheden aan zijn terugkeer te werken.

Nieuwenhuis kent terugval

Toch had zijn ploegleider Richard Groenendaal geen goed nieuws tijdens de Wereldbeker in Dublin. "Hij heeft een terugval gehad na zijn trainingen en het is niet duidelijk wanneer hij terug kan keren", stelde Groenendaal bij In de Leiderstrui.

"Joris is nu naar Spanje om daar te fietsen. En daarmee bedoel ik fietsen, niet trainen." Volgens Groenendaal is een terugkeer van Nieuwenhuis in tijdens de kerstperiode dan ook bijzonder onzeker.

In Spanje ging Nieuwenhuis zowel zaterdag als zondag op pad. Zaterdag reed de Nederlander zo'n 112 kilometer met 1570 hoogtemeters in 4u6min, zondag reed Nieuwenhuis 115 kilometer met 2017 hoogtemeters in 4u25min.