Sven Nys wordt het stilaan beu over zijn zoon Thibau Nys: "Wordt niet over gesproken"

Thibau Nys was de afgelopen twee weken wat op de sukkel, vooral door valpartijen. Voor Sven Nys wordt het allemaal wat te veel uitvergroot.

Na een moeilijke start van het seizoen met een twaalfde plaats in Beringen en een dertiende plaats in Ruddervoorde liep het vanaf dan allemaal beter voor Thibau Nys. Dat begon met een zege in de Superprestige in Overijse.

Nys werd daarna vierde op de Koppenberg, twee dagen later werd hij Europees kampioen. In Lokeren won Nys ook meteen zijn eerste cross in zijn Europese trui. Maar sindsdien stond Nys niet meer op het podium.

Sven Nys over aandacht voor zoon Thibau

In Merksplas gaf hij die podiumplaats weg aan ploegmaat Van der Poel, in Hamme viel Nys in de slotronde en werd hij 14de. In Antwerpen knalde Nys tegen een paaltje en zakte hij weg naar plaats twaalf, in Dublin viel hij in de eerste ronde en gaf op.

Voor vader Sven Nys moet er niet overdreven worden, maar hij weet ook waarom er zoveel aandacht aan geschonken wordt. "Het wordt allemaal natuurlijk uitvergroot omdat het onzen Thibau is", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

"In een cross rijdt negentig procent wel eens tegen een paaltje, maar daar wordt dan niet over gesproken." Het heeft in Antwerpen ook geen invloed gehad op zijn prestatie, maar daar verwachtte Sven Nys ook geen topprestatie van zijn zoon door het zand.