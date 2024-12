Patrick Lefevere spreekt zich klaar en duidelijk uit over de opgelopen schade bij Remco Evenepoel

Patrick Lefevere had bij zijn initiële reactie op de val van Remco Evenepoel nog gehoopt dat de schade zou meevallen. Ondertussen weten we dat dit niet echt het geval is.

Evenepoel heeft inmiddels een zwaar verdict gekregen: breuken zijn vastgesteld bij een rib, een schouderblad en een hand, met daarnaast ook nog gekneusde longen en een ontwricht sleutelbeen. Nu de aard van de kwetsuren gekend is, kan Patrick Lefevere er zich ook duidelijker over uitspreken en dat doet hij bij Het Nieuwsblad.

Ondanks een pittige diagnose wil Lefevere niet gezegd hebben dat hij een geschrokken man is. Hiervoor heeft hij al te veel meegemaakt in het wielerwereldje. De CEO van Soudal Quick-Step kan natuurlijk niet ontkennen dat de schade die Evenepoel heeft opgelopen 'geen goed nieuws' is. Hij wil zelf nog wel een update ontvangen van de eigen dokters, om zich nog een beter beeld te vormen.

Berichten gedeeld met familie Evenepoel

Op het moment van het interview was Lefevere nog niet bij Evenepoel geweest. Lefevere had wel al berichtjes gestuurd naar Patrick en Agna, de ouders van Evenepoel, en naar Remco's echtgenote Oumi. Het is niet leuk om dit mee te maken, maar Lefevere is wel opgelucht dat zoiets in december gebeurt en niet midden in het seizoen in april.

Dat zou op sportief vlak veel grotere gevolgen hebben. Lefevere verheldert ook de fase van Remco's trainingen: de dubbele olympisch kampioen had de trainingen hervat, maar dat was nog niet trainen à bloc. Dat was immers nog nergens voor nodig. Na zijn valpartij zal hij het seizoen zeker niet starten in Australië. Dat is nu volledig uitgesloten.

Aanwezigheid Evenepoel op stage onzeker

Er was overigens nog niet beslist waar en wanneer Evenepoel het nieuwe seizoen zou aanvatten. De vraag is nu of hij wel op de eerste ploegstage aanwezig zal zijn en of het opportuun is om hem over te vliegen. Op die stage staan onder meer fotoshoots op het programma. De val zal sowieso wel één en ander in de war sturen.