Remco Evenepoel onthult hoe zijn nieuwe revalidatie zal verlopen de komende weken

Remco Evenepoel moet opnieuw aan een revalidatie beginnen. De olympische kampioen moet zo ook zijn planning voor de komende maanden weer aanpassen.

Dinsdagochtend begon voor Remco Evenepoel de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar na amper een kwartier was die al afgelopen. Evenepoel knalde op een openzwaaiend portier van een auto van bpost.

Het verdicht was zwaar met een breuk in zijn rechterhand, zijn schouderblad en een rib. Het sleutelbeen van Evenepoel raakte ook ontwricht, waarvan alle gewrichten geraakt waren. Dinsdagavond ging Evenepoel onder het mes.

Evenepoel over zijn nieuwe revalidatie

Voor de olympische kampioen begint er zo opnieuw een revalidatie. Om te beginnen mag Evenepoel een maand zijn schouder niet belasten, dus fietsen zal zeker niet kunnen. Daarna moet Evenepoel opnieuw een scan ondergaan en mag hij wellicht op de rollen beginnen.

Het wordt een lastige maand voor Evenepoel, zowel fysiek als mentaal. "Als de ploeg op stage zal zijn en ik thuis niks zit te doen en achterstand aan het kweken ben. Maar ik moet het accepteren en doorgaan", zegt Evenepoel bij VTM Nieuws.

De ploegstage in december moet Evenepoel dus zeker missen, ook die in januari zal moeilijk worden. Evenepoel wilde zijn seizoen aftrappen in de Faun-Ardèche Classic op 1 maart, maar dat zal hij niet halen.