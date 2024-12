Na vertrek van Broché naar Soudal Quick-Step: Belgian Cycling stelt nieuwe Directeur Topsport voor

Technisch directeur Frederik Broché vertrok naar Soudal Quick-Step en dus moest Belgian Cycling op zoek naar een vervanger. Daarbij is de Belgische wielerbond uitgekomen bij Arne Wallays, die vanaf 1 januari 2025 Directeur Topsport wordt.

Wallays was al vier jaar aan de slag bij Belgian Cycling als trainingscoördinator en krijgt nu dus promotie. "Ik ben blij en vereerd dat ik kan doorgroeien en mag verder bouwen op de stevige basis die er al is."

"Ik kijk ernaar uit om nog intenser te gaan samenwerken met de collega’s om zo topprestaties mogelijk te blijven maken", stelt Wallays. Belgian Cycling maakte ook nog enkele andere functies en namen bekend.

