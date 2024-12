Opvallend: Wout van Aert deed Toon Aerts beseffen dat hij geen wegrenner kon worden

Heel wat (jonge) crossers proberen nu ook een carrière uit te bouwen op de weg. Ook Toon Aerts dacht even aan een carrière op de weg, maar bleef toch in het veld.

Door Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er nu heel wat crossers die nu ook de stap zetten naar het wegwielrennen. Toch doet niet iedereen dat, onder meer Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout kiezen bewust voor het veld.

Toon Aerts over BK tijdrijden en Wout van Aert

Ook Toon Aerts heeft voor het veld gekozen. "Ik ben echt opgegroeid in de Kempische modder en in het zand. En ik wilde dan ook crosser zijn", zegt Aerts bij Live Slow, Ride Fast. "Toen ik twijfelde, was het vaak omdat anderen mij dat wilden aanpraten."

Want aan het begin van zijn carrière zette Aerts wel goede resultaten neer op de weg. Zo werd Aerts in 2017 zesde in het eindklassement van de ZLM Tour, met onder meer een zevende plaats in de proloog.

"Dan heb ik even gefocust op dat tijdrijden en een heel goed BK tijdrijden gereden." In 2018 werd Aerts negende op het BK, op 1'53" van Victor Campenaerts. "Het jaar daarna deed ik weer mee aan het BK, maar plots was België een tijdritland geworden."

"Met onder meer Van Aert en Campenaerts. Ik startte als voorlaatste en Van Aert als laatste en hij haalde mij gewoon in. Maar hij had wel in de windtunnel gezeten, dat kon ik niet als gewone crosser. De weg is wel leuk, maar als je daar nu wil scoren... Dan kan ik beter alles op het veld zetten."