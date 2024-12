Ai, dat is minder: Remco Evenepoel vergelijkt ongeval met valpartij in Baskenland

Het moet een verschrikkelijke val geweest zijn van Remco Evenepoel. Onze nationale trots zit dan ook even aan de kant om zijn blessures te laten genezen.

Een donderslag bij heldere hemel was het, toen bekend raakte dat Remco Evenepoel tijdens een trainingsrit een zwaar ongeval had. Hij was op een bestelwagen van Bpost gebotst.

De gevolgen zijn zwaar en dan hebben we het niet alleen over de fysieke ongemakken. Ook mentaal is dit een nieuwe tik voor Evenepoel. En dan zwijgen we nog over de trainingsschema’s die de vuilnisbak in mogen...

De pijn is duidelijk zwaar om te verduren, zo gaf Evenepoel na het ongeval mee. “Veel meer alleszins dan na mijn val in de Ronde van Baskenland, begin april”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Er zijn ook meer blessures. Vooral aan dat ontwrichte sleutelbeen, waarbij alle omringende gewrichten kapot waren, hebben ze serieus moeten ‘timmeren’. Ik zal meer hersteltijd nodig hebben dan toen.”

December wordt geen gemakkelijke maand voor Evenepoel, maar hij moet erdoor. Willen of niet. “Vervolgens zal een nieuwe scan de schade opmeten en het verdere genezingsproces bepalen. Vanaf dan hoop ik op het gemak op de rollen te kunnen beginnen trainen en wat intensiever kinewerk te verrichten. Stap voor stap.”