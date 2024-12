Denk maar aan Everts en Stromae: WK in Rwanda bezorgt renners en ploegen kopzorgen

Het WK in Rwanda bezorgt heel wat renners en ploegen nu al de nodige kopzorgen. Vooral de inentingen zijn een heikel punt.

In september 2025 wordt het WK wielrennen in Rwanda gereden. Het is de eerste keer dat het WK landt in Afrika. Dat zorgt echter voor heel wat zorgen in de wielerwereld. Zo is er allereerst al de logistieke nachtmerrie. Het transport van materiaal kost bommen geld, net als de verblijfskost ter plekke die zou oplopen tot 700 euro per kamer per nacht.

En dan is er nog de gezondheid. Malaria, gele koorts, hepatitis A en B, tyfus, tetanus, difterie, kinkhoest, mazelen, bof, rubella, knokkelkoorts, polio, rabiës... De mogelijke gevaren zijn gigantisch groot op medisch vlak.

Wereldkampioen Stefan Everts moest acht tenen laten amputeren na een besmetting met malaria en zanger Stromae was jaren op de sukkel na een slechte reactie op malariapillen. Het zijn zaken die in de hoofden spoken. Veel ploegen zijn nu al bezig met nagaan hoe ze alles zullen aanpakken. Het grootste probleem is eigenlijk de combinatie tussen vaccinaties en de selectie. Moet je als renner een vaccinatieplan opmaken, als je niet weet of je deel zal uitmaken van de selectie?

Renners zijn niet zo happig om vaccinaties te nemen

Inentingen zijn eigenlijk niet verplicht, maar wel aan te raden. Toch weten we uit de vaccinatiecampagne voor corona hoe topsporters tegenover zo’n inentingen staan. “De covidvaccinaties van een paar jaar geleden zijn niet iedereen goed bevallen. Sommige renners waren daar weken slecht van. Die negatieve ervaring maakt dat een aantal coureurs niet zal staan te springen om zich opnieuw te laten inenten”, zegt Jan Bakelants aan Het Laatste Nieuws.

Geen enkele vaccinatie is verplicht voor Rwanda, in tegenstelling tot andere Afrikaanse landen. Bakelants zou snel alles nemen. “Stel dat je vandaag twee weken minder goed bent na een spuitje, dan is dat niet zo erg. Maar heb je dat voor in het voorjaar, of in aanloop naar de Tour of vlak voor het WK, dan heb je een probleem.”

Bang maken heeft geen zin, maar je moet het wel ernstig nemen. En dat doen ze ook. “Het is niet dat Wout van Aert en Remco Evenepoel door de brousse gaan trekken en onder twee bananenbladeren gaan slapen, de omstandigheden zullen oké zijn, maar je moet wél je voorzorgen nemen.”