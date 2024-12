Opgelet Remco! Nieuwe concurrent heeft lessen getrokken en is razend ambitieus: "Pogacar en Evenepoel verslaan"

Zelfs een Remco Evenepoel moet de tenen uitkuisen om zich met Tadej Pogacar te meten. Het zou helpen als hij zich alleen daar op kan focussen, maar er staan altijd wel nieuwe concurrenten op die ook de top willen bereiken. Ben Healy is zo iemand.

De Ier heeft resultaatgewijs een minder goed jaar achter de rug als in 2023. Hij heeft wel enkele belangrijke zaken opgestoken. We kennen hem vooral als een aanvaller, maar Healy lijkt voortaan ook op het klassement te willen mikken. De oorzaak moeten we in de Tour zoeken. "De gevechten om de ontsnapping waren haast idioot", herinnert Healy zich bij Cyclingnews.

"Iedereen wilde vooraan in de kopgroep zitten en iedereen was aan het strijden tot niemand nog kon. Dat was het punt waarop ik wilde vertrekken. Iedereen zat dan al zo kapot dat niemand nog kon wegrijden", doet Healy zijn beklag. "Die Tour heeft me wel aan het denken gezet over het algemeen klassement". Healy kijkt nu met een andere blik naar het rondewerk.

Ben Healy wil betere resultaten

"Als ik in de eerste paar weken van de Tour anders had gereden, had ik in de laatste week in een goede positie gezeten", denkt de renner van EF. "Dat is waar we over moeten praten deze winter." Ze waren bij zijn ploeg eigenlijk niet van plan om veel te veranderen. "Ik wil eigenlijk opnieuw doen wat ik voordien al deed, met betere resultaten, en mijn lessen toepassen op volgend jaar."

EF Education-EasyPost heeft eigenlijk al andere kopmannen voor het rondewerk. In principe ligt de koersstijl van Healy dus ook wel vast. "Als ik denk dat er een mogelijkheid is om een klassement te rijden, is dat toch iets wat ik zal overwegen", kan hij niet uit zijn hoofd zetten wat hij meemaakte. Als hij zou uitgroeien tot een goede klassementsrenner, dan wordt hij een concurrent van Remco Evenepoel.

Uitdaging om Evenepoel en Pogacar te kloppen

Het is voor veel renners uit het peloton een uitdaging om mannen van zo'n kaliber te kloppen. "Dat is frustrerend, dat is zeker zo. Je kunt niet boos worden als iemand anders beter is, toch? Het zijn speciale talenten, hé. Dat is het niveau van het wielrennen momenteel. Als je koersen wil winnen, dan moet je Pogacar en Evenepoel verslaan."