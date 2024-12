🎥 Vollering draait Kopecky en SD Worx-Protime nog een ferme loer na haar vertrek

De overstap van Demi Vollering van SD Worx-Protime naar FDJ-Suez blijft elke dag weer voor nieuwe verrassingen zorgen.

De nieuwe ploeg van de Nederlandse wielrenster kondigde aan dat ze voortaan met Specialized, het fietsenmerk van SD Worx en Kopecky, in zee gaan.

Die samenwerking werd voorgesteld in een kerstfilmpje. De rensters van FDJ-Suez zitten momenteel in de Verenigde Staten. Op hun teambuilding krijgen ze een cadeautje.

Een baseballjacket en een nieuwe fiets, van Specialized, de voormalige sponsor van de ploeg van Lotte Kopecky. Het filmpje kan je hieronder bekijken.

De Franse ploeg wil met Vollering een gooi doen naar de absolute top. Er kwamen ook enkele andere nieuwe rensters de ploeg vervoegen.

Now is the time @iamspecialized ⚡️#InnovateOrDie #TomorrowIsDecidedToday pic.twitter.com/xoYGIT2MXF