Bam! Lotte Kopecky krijgt eindelijk waar ze recht op heeft: "Nu heb ik hem echt"

Ze zat er al twee keer heel erg dicht bij, maar nu was het einde prijs. Lotte Kopecky won vrijdagavond haar eerste Vélo d'Or.

Lotte Kopecky heeft de prestigieuze Vélo d’Or gewonnen. Dat is de prijs die gegeven wordt aan de beste wielrenster van het jaar 2024. Het is de eerste keer dat een Belgische renster die eer toebedeeld krijgt.

2024 was een ongelofelijk jaar voor onze landgenote. Op de weg pakte ze maar liefst zestien overwinningen, met onder andere Parijs-Roubaix, de dubbele Belgische titel, de Europese tijdrit en de wereldtitel op de weg.

Kopecky is ook een renster van heel wat andere disciplines. Zo werd ze tweede op het WK gravel en werd ze dubbel Europees kampioen op de piste. Ze sloot het jaar af als nummer één op de UCI-ranking.

Het was de derde keer dat de Vélo d’Or voor vrouwen uitgereikt werd. De voorbije twee jaar was Kopecky ook al dichtbij gekomen, maar toen moest ze Annemiek van Vleuten en Demi Vollering laten voorgaan.

Kopecky was niet aanwezig op de uitreiking in Parijs. Ze zit namelijk met SD Worx-Protime op stage in Finland. Via een videoboodschap sprak ze haar dankwoord uit.

“Ik ben heel blij en trots om deze Vélo d'Or te winnen”, klonk het. “Ik moet een heleboel mensen bedanken. De mensen die dicht bij me staan weten dat ik een dankbaar persoon ben, mijn familie en vrienden, maar ook mijn teamgenotes. Vorig jaar was ik al dicht bij deze prijs, nu heb ik hem echt. Ik ben er echt heel gelukkig mee en kijk al uit naar volgend seizoen.”