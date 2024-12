Bondscoach Angelo De Clercq zorgt voor verwarring over Mathieu van der Poel

Wout van Aert maakte zijn programma bekend voor het veldrijden. De kampioenschappen laat hij aan zich voorbijgaan. Maar hoe zit het met Mathieu van der Poel?

Wout van Aert zal deze winter een beperkt crossprogramma rijden. In een maand tijd kiest hij zes crossen uit, maar daarbij zitten geen kampioenschappen.

Dat toont duidelijk aan dat de vorm van Wout van Aert niet die is om grote prestaties neer te zetten, maar dat alles past in de voorbereiding op het voorjaar op de weg.

“Dat is zeker te begrijpen. Hij doet het, zoals hij zelf zei, puur uit liefde voor de sport”, vertelt bondscoach Angelo De Clercq aan Het Nieuwsblad.

Er komt dan ook geen duel met Mathieu van der Poel om de wereldtitel, iets waar iedereen wel een beetje op gehoopt had. Al ziet De Clercq het zelfs nog anders. Zou hij van meer weten?

“Maar het is ook nog niet bevestigd dat Mathieu wél op het WK zal staan, en als hij er zal staan zal het waarschijnlijk met weinig crossen in de benen zijn, dus dan wordt het kijken in welke vorm hij zal verkeren”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De bondscoach voegt er vlug nog een andere uitspraak aan toe. “Ik heb voor alle duidelijkheid geen contact met Mathieu, maar hoorde toch waaien dat ook zijn programma zeer beperkt zal zijn.”