De koers aan het feest? Wielrenner maakt kans om in voetsporen Lotte Kopecky te treden en haar opvolger te worden

Het wielrennen is de laatste jaren al vaak aan het feest geweest bij verkiezingen over de sporttakken heen. Vraag dat maar aan Lotte Kopecky.

Lotte Kopecky kreeg aan het einde van 2023 het Vlaams Sportjuweel voor Beste Topsportprestatie. Dat is een hele eer, want alle uitstekend presterende sporters komen hiervoor in aanmerking, in de veronderstelling dat ze die prijs nog niet in hun kast hebben staan. Elk Vlaams Sportjuweel kan maar één keer in een carrière gewonnen worden.

Dat maakt het ook nog eens een prijs die enorm veel waard is. Kopecky volgde een jaar geleden ene Remco Evenepoel op de erelijst op. Omdat ze op stage was, kon Kopecky haar trofee wel niet zelf gaan ophalen. Haar jongere broer Hannes deed dit in haar plaats en ontving het Sportjuweel uit de handen van toenmalig Minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

Uitreiking Vlaams Sportjuweel op 12/12

Ondertussen is er een nieuwe Vlaamse regering en dus ook een nieuwe Minister van Sport. Inmiddels is het Annick De Ridder (N-VA) die op het punt staat het Vlaams Sportjuweel uit te reiken. Die uitreiking staat donderdag 12 december op het programma. Ook dit jaar maakt een wielrenner kans om met de prestigieuze prijs naar huis te gaan.

Er zijn drie genomineerden voor Beste Topsportprestatie van 2024 en daar hoort ook Fabio Van den Bossche bij. Van den Bossche schitterde het hele jaar op de piste. Hij veroverde op het EK en de Olympische Spelen een bronzen medaille in het omnium. Op het WK baanwielrennen behaalde hij zilver met Lindsay De Vylder. Op de weg rijdt Van den Bossche voor Alpecin-Deceuninck.

Van den Bossche heeft nog twee concurrenten

Zijn concurrenten voor het Vlaams Sportjuweel zijn marathonloper Bashir Abdi en meerkampster Noor Vidts. Donderdag weten we of het Sportjuweel in de wielerwereld blijft.