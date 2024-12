Even zwaar schrikken voor Thomas Dekker en zijn suikerspiegel: Florian Vermeersch is de held van Nederlandse ex-renner

Florian Vermeersch ruilt weldra Lotto voor UAE maar heeft in 2024 nog een goede daad verricht. Ex-renner Thomas Dekker mag hem enorm dankbaar zijn.

Thomas Dekker en Florian Vermeersch hebben samen een fietstocht gemaakt door de Spaanse provincie Alicante. Ze zijn onder meer de gemeenten Teulada en Gata de Gorgos gepasseerd, maar na iets meer dan 50 kilometer kwam er een einde aan hun tocht. Dekker vertelt in zijn Instagram Stories wat er precies aan de hand was.

"Plots werd ik wakker in een ambulance", doet Dekker in een filmpje zijn verhaal. "In de vorige video zie je de fiets van Florian, die van Lotto Dstny naar UAE gaat. Het is een Colnago, mijn oude fiets." In die video was te zien hoe het met deze bewuste fiets nog altijd wel mogelijk was om enkele trapjes af te gaan, terwijl het al donker was.

Dekker heeft dip in zijn bloedsuikerspiegel

Het is tijdens hun fietstocht samen dat het misliep voor Dekker. "De beruchte glycogeen-dip, die ik al mijn hele leven heb, dook weer op." Dat is een dip in je bloedsuikerspiegel. Dat kan een duizelig gevoel veroorzaken. Als je op dat moment op de fiets zit, kan dat uiteraard verstrekkende gevolgen hebben. Het was ook bij Dekker best riskant.

"Ik weet er weinig van. Ik ben op mijn hoofd gevallen, ben knock-out gegaan. Florian heeft heel snel gehandeld en heeft me met de auto naar huis gebracht", is Dekker dankbaar voor de hulp van de Belgische profwielrenner. "Het was gelukkig dicht bij zijn verblijf. Het was toch weer even schrikken voor iedereen." Zeg dat wel.

Best geen koffiestops voor Thomas Dekker

"Koffiestops zijn gewoon niet zo goed voor mij", besluit de 40-jarige Dekker, die zelf prof was van 2005 tot 2014.