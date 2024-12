Na waarschuwingen Lefevere: Soudal Quick-Step plots weer optimistisch over Evenepoel: "Had erger kunnen zijn"

Soudal Quick-Step heeft toch weer besloten om met een optimistische blik naar Remco Evenepoel en zijn toestand te kijken. Hij staat natuurlijk voor een lang herstel, maar zijn ploeg is vooral opgelucht dat het niet nog erger is.

Nochtans heeft Patrick Lefevere de buitenwereld in een recent interview de bittere realiteit ingepeperd: Evenepoel moet herstellen van vijf verschillende blessures, zal waarschijnlijik acht weken aan de kant staan en Milaan-Sanremo zal zeker te vroeg komen. Zonder in te gaan op details over Remco's programma benadert Alessandro Tegner het bij RadioCorsa toch van de positieve kant.

Tegner is marketing-en communicatiemanager bij de ploeg. "Gezien de dynamiek van het ongeluk had het veel erger kunnen aflopen", zegt de Italiaan over de val van Remco. "Het is duidelijk dat dit een forse tegenslag is. Maar hij heeft nu de tijd om rustig te herstellen. Als dit moest gebeuren, dan liever nu dan in april, zoals het voorbije wielerseizoen."

Evenepoel verwacht op tweede trainingskamp

Kunnen er nu ook maar enige plannen opgemaakt worden? "De planning is dat hij in januari aansluit bij ons tweede trainingskamp in Calpe. Daar maken we een nieuwe evaluatie." Bij het eerste trainingskamp deze maand kon hij niet aanwezig zijn. "Tijdens dat kamp worden alle publiciteitsfoto’s-en video’s gemaakt. Remco is een belangrijk gezicht van het team, dus we moesten dat schema aanpassen."

Het voornaamste is het welzijn van Evenepoel. In januari kan misschien weer gedacht worden aan de sportieve agenda. "Het is nu nog te vroeg voor voorspellingen, zeker omdat hij 2025 waarschijnlijk iets rustiger zal beginnen dan voorgaande jaren. In april ging hij onderuit in Baskenland. Vanaf dat moment was het een race tegen de klok om weer in vorm te komen voor de Tour de France."

Geen concrete plannen voor 2025

Het vervolg is gekend: Evenepoel reed een sterke Tour, behaalde twee keer goud op de Spelen en werd tweede in de Ronde van Lombardije. Aangeven hoe het volgend jaar zal verlopen, is onbegonnen werk. "We hebben nog geen concrete plannen voor 2025 gemaakt. Alles is uitgesteld tot januari. We nemen hier rustig de tijd voor."