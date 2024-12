Pogacar lacht zich een breuk als hij de commentaren van Boonen over Parijs-Roubaix hoort: "Misschien voor hem, ja"

Tadej Pogacar heeft al zoveel gewonnen en er wordt steeds meer van hem verwacht. Tom Boonen ziet in de Sloveen een toekomstig winnaar van Parijs-Roubaix.

Tom Boonen was aanwezig op het gala van de Vélo d'Or, waar de hoofdprijs uiteraard naar Tadej Pogacar ging na diens uitzonderlijk 2024. Na het winnen van de Giro en nog maar eens de Tour is de Vuelta de enige grote ronde die nog op zijn palmares ontbreekt. Er wordt daarnaast ook gespeculeerd over welke klassiekers hij nog kan winnen.

Zo richt Pogacar zijn vizier ook op Milaan-Sanremo. Pogacar stond al eens op het podium in La Primavera. Ook op de erelijst van Parijs-Roubaix prijkt zijn naam nog niet. Dat is niet moeilijk, want Pogacar heeft bj de elite nog niet meegedaan aan de Helleklassieker. "Ik ben er honderd procent zeker van dat hij Parijs-Roubaix kan winnen", zegt Boonen op het gala van de Vélo d'Or.

Pogacar kan alles op de fiets

De reden waarom Boonen dat gelooft, is eenvoudig. Er is niets dat Pogacar als wielrenner niet onder de knie krijgt. "Hij kan alles op de fiets", is Boonen vol lof over dé renner van het moment. Boonen weet als viervoudig winnaar perfect wat Parijs-Roubaix precies inhoudt. "Parijs-Roubaix rijden is niet zo moeilijk", verrast de Belgische wielerlegende.

Dat zorgt toch wel wat voor wat gelach in de zaal. "Je moet gewoon blijven rijden. Je moet over de kasseien kunnen rijden en af en toe oppassen voor de wind." Pogacar werd vervolgens met de woorden van Boonen geconfronteerd. Parijs-Roubaix zou niet zo moeilijk zijn. "Ja, misschien voor hem", lacht Pogacar. Het is maar hoe je het bekijkt.

Pogacar past voorlopig voor Parijs-Roubaix

De kopman van UAE heeft in het verleden al laten blijken dat hij denkt dat hij momenteel nog te licht staat om Parijs-Roubaix te kunnen winnen.