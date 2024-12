Verwijzing naar WK-debacle tegen Lotte Kopecky? Vollering is eerlijk: "Lang niet zo'n glimlach op mijn gezicht gehad"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Demi Vollering kan weer lachen. Dat is waarschijnlijk van voor het WK-debacle geleden. Aan de zijde van Kopecky koerst ze niet langer. Voor Vollering doet het deugd om eens een nieuwe omgeving op te zoeken.

Vollering komt vanaf volgend jaar uit voor FDJ-Suez. De Franse wielerploeg voor 2025 is voorgesteld in Poitiers. Vollering amuseerde zich rot op de voorstelling. "Ik heb lang niet zo'n glimlach op mijn gezicht gehad", bekent ze aan de NOS. Nog eens een verwijzing naar dat WK-debacle? Vollering pakte naast een medaille en kreeg daarna harde kritiek vanwege haar koerswijze.

Ze zou puur voor zichzelf gereden hebben en aan de finish ging Lotte Kopecky met het goud aan de haal. Dat lag in Nederland uiteraard moeilijk. Voor Vollering was het natuurlijk lang niet fijn dat ze die hele heisa nog over zich heen kreeg, na al een vrij gespannen jaar bij SD Worx-Protime. Het heeft wel niet enkel hiermee te maken dat ze nu opnieuw het plezier vindt.

Veel aandacht voor fans bij nieuwe ploeg Vollering

Ze genoot er ook zichtbaar van dat haar nieuwe ploeg haar met open armen ontvangt. "Ik heb dik een uur handtekeningen gezet. Heel leuk dat er zoveel aandacht wordt besteed aan de fans", geeft Vollering haar nieuwe ploeg meteen een pluim voor hoe de ploegenvoorstelling is aangepakt. De opkomst kon haar ook bekoren. "Er waren flink wat mensen."

Vollering heeft veel vertrouwen in de Fransen die aan het hoofd staan van de wielerploeg en hun visie op de topsport. "Ze hebben een frisse blik op de toekomst van het wielrennen. Ze denken groter dan alleen de wielerwereld. Ik zag enorm veel passie, vuur en toewijding binnen de ploeg, bij de staf en bij de leiding. Dat trok me vooral heel erg aan."

FDJ-Suez wil er succes van maken

De wil is aanwezig om er een groot succes van te maken. "Deze mensen willen er echt voor gaan. Ik kijk heel erg uit naar dit nieuwe onderdeel van het boek."