OFFICIEEL: Maxim Van Gils onthult zijn nieuwe ploeg voor de komende drie jaar

Vorige week tekende Maxim Van Gils (24) al een nieuw contract voor drie jaar. Nu heeft hij ook bekendgemaakt bij welke ploeg dat is.

Zoals verwacht rijdt Maxim Van Gils de komende drie jaar voor het Duitse Red Bull-BORA-hansgrohe. Dat heeft het Duitse team zelf bekendgemaakt op haar sociale media. Van Gils wordt dus ploegmaat van Primoz Roglic en Jordi Meeus.

"Ik ben trots op de interesse van Red Bull-Bora Hansgrohe", zegt Van Gils in het persbericht van zijn nieuwe ploeg. "Ik voelde vanaf het begin een speciale band met het team. Nu wil ik hard werken om grote doelen af te vinken."

Met Primoz Roglic, Aleksandr Vlasov, Dani Martinez en Jai Hindley heeft Red Bull-BORA-hansgrohe al heel wat klimmer in hun ploeg, maar zij focussen zich meer op rittenkoersen. Van Gils wordt dan ook kopman in klimklassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik.

Teambaas Ralph Denk is natuurlijk ook opgetogen met de transfer van Van Gils. "Maxim heeft van de lente tot de herfst topprestaties geleverd. Het is geen toeval dat je op het podium eindigt in de Strade en in de Ardennen, zeker niet op zo'n jonge leeftijd."

Na een lange soap met een plots vertrek bij Lotto Dstny kan de storm rond Maxim Van Gils nu eindelijk gaan liggen. De jonge Belg kan zich nu weer focussen op het sportieve bij zijn nieuwe ploeg.