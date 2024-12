Heel zorgvuldig uitgekozen: rijdt Wout van Aert de crossen die hem het meest betalen?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

We zijn ondertussen bijna half december. Het moment dat Wout van Aert zijn intrede doet in de cross komt alsmaar dichterbij.

Wout van Aert maakte vorige week bekend dat hij deze winter slechts zes crossen zal rijden. In een goede maand is zijn passage in het veld voorbij.

“Ik schrok toen ik het winterprogramma van Wout van Aert te horen kreeg. Zes crossen, dat is wel zeer weinig. Nog minder dan ik had verwacht”, zegt Niels Albert aan Het Laatste Nieuws.

Wout van Aert doet het naar eigen zeggen louter voor de liefde van de sport, maar het zou iedereen toch wel verbazen mocht het financiële niet meegespeeld hebben in de beslissingen.

“Natuurlijk zal hij ook mooie startgelden opstrijken en heeft de keuze tussen bepaalde crossen afgehangen van vraag en aanbod, maar het feit dat hij slechts zes crossen rijdt, bewijst dat geld niet de bovenhand genomen heeft.”

Volgens Albert had Van Aert andere keuzes gemaakt als het hem louter om de centen te doen was. “Wout had gemakkelijk meer kunnen verdienen door tussen kerst en nieuw nog enkele crossen toe te voegen”, besluit hij.