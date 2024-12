Lefevere werd niet geloofd, maar ze hadden het kunnen weten: "Mijn voorbeeld, enorm veel te danken aan Patrick"

Als hij het zei, werd hij niet geloofd. Ze hadden nochtans kunnen weten dat Patrick Lefevere het meende toen hij zei dat hij ging stoppen. Hij is immers een man van zijn woord.

Dat weet Wilfried Peeters ook. De sportdirecteur van Soudal Quick-Step reageert bij persbureau Belga op het nieuws over het afscheid van Patrick Lefevere. "Patrick had me een tijdje geleden al gezegd dat hij ging aftreden als CEO van de wielerploeg. Ik geloofde het eerst niet, maar hij bleef zijn beslissing bevestigen. Nu is het officieel."

Nog ruim twee weken en dan is Lefevere niet meer de man die de lakens uitdeelt bij de ploeg die hij zelf heeft opgericht. Het brengt bij Peeters allerlei gevoelens met zich mee. "Hij gaat stoppen eind december. Het zal raar aanvoelen. Ik ben sinds 1993 met Patrick verbonden. Eigenlijk is hij nooit mijn baas geweest. Hij was een vriend en een tweede vader."

Lefevere overtuigde Peeters ploegleider te worden

Het is mooi als je in de topsport zo'n band met iemand kan opbouwen. "Wij hebben ongelooflijke dingen meegemaakt. We waren samen in goede en kwade dagen. Hij overtuigde me zelfs om mijn carrière als renner te beëindigen. Ik kreeg wel de kans om sportdirecteur te worden bij zijn team. Ik mocht daarover nadenken en nam die kans aan."

Peeters kent na vele jaren van samenwerking als geen ander de manier van aanpakken bij Lefevere. "Een hand van Patrick was evenveel waard als een contract waar een handtekening op stond. Een woord was een woord." Peeters had dus kunnen weten dat het Lefevere menens was om er eind dit jaar een punt achter te zetten.

Peeters heeft veel van Lefevere geleerd

Wat de koers betreft hing de ploegleider aan de lippen van zijn baas. "Ik geloofde hem blindelings en heb heel veel geleerd van Patrick. Ook hoe je met mensen moet omgaan. Hij was mijn voorbeeld en ik hoop wat ik leerde nog een tijdje door te geven aan de renners die bij ons zitten. Ik heb enorm veel aan te danken aan Patrick."