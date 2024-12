Thibau Nys spaart zijn kritiek niet voor Belgische crossen: "Slaat nergens op"

Thibau Nys keert zondag terug naar België voor de Wereldbeker in Namen. Al is de Europese kampioen geen al te grote fan van de parcoursen in België.

In de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen kwam Thibau Nys er niet echt aan te pas. Vooral de passages door het zand lagen Nys minder, waardoor hij veel krachten verloor. Nys zakte steeds verder weg en werd twaalfde.

Een week later wilde Nys zich herpakken in Dublin, maar daar liep het al snel fout. Op de balken maakte Nys een fout, de Fransman Menut kon Nys niet meer ontwijken en belandde vol op de enkel van de Europese kampioen.

Nys probeerde nog verder te rijden, maar gaf uiteindelijk op. Nochtans had Nys zijn zinnen gezet op Dublin. Hij was vooraf lovend over het parcours, met veel brede bochten. Nys vond het een simpel, maar mooi parcours.

Nys kritisch over Belgische parcoursen

Dat in tegenstelling tot de parcoursen in België, waar Nys minder fan van is. "Ik heb het gevoel dat het in België te veel een circus is geworden", zegt Nys bij VELO. "Parcoursen die nergens op slaan, vooral de manier waarop ze het aanpakken."

"Dan heb ik het vooral over de bochten en andere stomme dingen", zegt Nys nog. Op parcoursen in België worden bochten vaak trager gemaakt, zodat sponsors langer in beeld komen terwijl renners die bocht nemen.