Zelfs hij had het niet zien aankomen: Sven Nys stevig onder de indruk van zijn zoon Thibau Nys

Thibau Nys zet bijzonder snel stappen vooruit, op de weg en in het veld. Ook vader Sven Nys is onder de indruk van de prestaties van zijn zoon.

Op de weg won Thibau Nys afgelopen seizoen maar liefst negen keer, onder meer met ritzeges in de WorldTour in Romandië, Zwitserland en Polen. Ook vader Sven Nys keek met grote ogen naar wat zijn zoon presteerde op de weg.

"Hij ontwikkelt zich sneller dan we hadden verwacht", zegt Nys bij VELO. "We wisten al dat hij veel kwaliteiten had in het veld, vooral met zijn explosiviteit. Maar we zagen na een tijdje ook dat hij kwaliteiten had om het waar te maken op de weg."

Nys maakt indruk op de weg

In 2021 stak Nys een eerste keer zijn neus aan het venster met de Europese titel bij de beloften op de weg. "Thibau was toen pas een eerstejaars bij de beloften, er kwam toen ook meteen interesse van Lidl-Trek om hem ook op de weg te laten rijden."

Nys werd in 2022 meteen derde in de Antwerp Port Epic en won een rit en het eindklassement in de Flèche du Sud (2.2) in Luxemburg. "Vanaf dan is alles heel snel gegaan. Het gaat sneller dan we hadden verwacht."

In 2023 won Nys twee keer op de weg, dit jaar dus negen keer. Volgend jaar gaat Nys een eerste keer een grote ronde rijden, maar er is nog niet beslist of het de Giro, de Tour of de Vuelta wordt.