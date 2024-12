Eddy Merckx vastberaden na valpartij en heupbreuk, maar neemt wel maatregelen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eddy Merckx is weer thuis na zijn heupoperatie. De vijfvoudige Tourwinnaar wil weer fietsen na zijn revalidatie, maar zal toch maatregelen nemen.

Afgelopen maandag viel Eddy Merckx tijdens een fietstocht in Hombeek, een deelgemeente van Mechelen. Merckx schoof weg op een treinspoor, viel op zijn rechterdij en voelde meteen dat hij iets gebroken had.

Merckx was ook in paniek, want hij lag midden op de sporen en kon zelf niet meer rechtstaan. Hij had schrik dat de slagbomen plots zouden dichtgaan, maar gelukkig kreeg hij hulp van een gestopte motorrijder en twee andere mensen.

Merckx gaat niet meer alleen fietsen

In het ziekenhuis werd snel duidelijk dat Merckx zijn heup had gebroken, in het ziekenhuis van Herentals kreeg Merckx een kunstheup. Woensdag mocht hij weer naar huis en donderdag ging Merckx al een eerste keer naar de kinesist.

De komende weken zal Merckx verder revalideren en wil hij opnieuw fietsen. "Want dat ga ik blijven doen, daar ben ik vastberaden over. Alleen niet meer alleen, die les heb ik nu wel geleerd. Voortaan altijd in gezelschap", zegt Merckx bij VTM Nieuws.

In april moet Merckx door een gekantelde darm ook al anderhalve meter darm laten weghalen. Dat heeft ook sporen nagelaten. "Ik voel me daardoor vermoeiender. Van mij mag het snel 2025 zijn. Zodat ik dat slechte jaar achter me kan laten", stelt Merckx nog.