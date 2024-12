Een steek naar zijn opvolger? Museeuw onthult vreemde uitspraak van Lefevere

Voor Remco Evenepoel en Tom Boonen was Johan Museeuw het uithangbord van de ploeg van Patrick Lefevere. Hij zag het afscheid van zijn voormalige baas aankomen.

Johan Museeuw kent Patrick Lefevere al bijzonder lang. In 1993 stapte hij op vraag van Lefevere over van de Lotto-ploeg naar het Italiaanse GB-MG Maglificio. Daarna volgde Museeuw Lefevere ook naar Mapei, Domo-Farm Frites en Quickstep-Davitamon.

Uiteindelijk reed Museeuw elf jaar onder de vleugels van Lefevere, tot 2004. We kennen Lefevere vooral als manager, maar Museeuw heeft Lefevere lang als ploegleider gehad. Museeuw herinnert zich dat Lefevere altijd heel close was met zijn renners.

Museeuw zag afscheid van Lefevere aankomen

Ook nu, 20 jaar nadat Museeuw zijn fiets aan de haak hing, had hij nog veel contact met Lefevere. Museeuw zag Lefevere toevallig de laatste weken een paar keer. "Hij zei dat het moeilijk werd en dat hij het niet echt meer zag zitten", zegt Museeuw bij HLN.

"Ik vertelde hem te stoppen, maar hij zei: 'Dat kan niet, er is niemand om me op te volgen'." Vreemd, want die opvolger werd met Jurgen Foré, die sinds dit jaar COO was bij Soudal-Quick Step, uiteindelijk toch in eigen rangen gevonden.

Voor Museeuw is het afscheid van Lefevere dus geen verrassing, maar de timing verrast hem wel. Maar volgens Museeuw heeft Lefevere wel goed nagedacht over zijn beslissing, die hij enkele weken geleden al nam met eigenaar Bakala.