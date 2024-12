Remco Evenepoel heeft het mentaal moeilijk na nieuwe tegenslag: "Achter de schermen..."

Remco Evenepoel moet een hele tijd revalideren na zijn zware val op training en mist ook een deel van volgend seizoen. Daar heeft de olympische kampioen het wel moeilijk mee.

Terwijl zijn ploegmaats in Spanje zitten voor de eerste ploegstage van Soudal Quick-Step, moet Remco Evenepoel in België blijven om te revalideren. Opnieuw revalideren, want het is al de derde keer in zijn carrière.

Er was zijn lange revalidatie na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020, dit voorjaar viel Evenepoel nog zwaar in de Ronde van het Baskenland. Enkele maanden later is het opnieuw van dat na een val op training.

Evenepoel over mentaal gevecht na nieuwe tegenslag

Vooral mentaal heeft de olympische kampioen het niet gemakkelijk. "Het is vaak gemakkelijk om een glimlach op te zetten voor de camera's, maar achter de schermen is het toch pijnlijk en moeilijk", zegt hij bij Sporza.

Het is voor Evenepoel dus niet de eerste tegenslag, maar hij hoopt wel dat het stilaan de laatste zal zijn. Het is voor Evenepoel dan ook al een pittig jaar geweest. En ook volgend jaar moet Evenepoel dus deels missen.

"Ik weet dat ik snel weer een goed vormpeil kan bereiken wanneer ik begin te trainen, maar midden april is toch laat om weer competitief te zijn", zei Evenepoel nog.