📷 Wout van Aert kijkt zijn ogen uit: oude bekende breekt alle records in Playboy

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het kerstnummer van Playboy scoort gigantisch goed. Op de cover: de Nederlandse schaatster Joy Beune.

In het verleden reed de Nederlandse schaatster Joy Beune net als Wout van Aert voor Jumbo Visma. Enkele jaren later zit ze bij een ander team en pakt ze uit in Playboy.

De kerstspecial van het magazine is zo’n groot succes dat de uitgeverij besloten heeft om een herdruk van het nummer te doen.

“We hebben het nog eens nagevraagd - en in de elf jaar dat Pijper Media ons blad uitgeeft, is dit nooit gebeurd. Boeken worden herdrukt, bij tijdschriften gebeurt dat normaal gesproken niet”, aldus hoofdredacteur Niek Stolker aan Het Laatste Nieuws.

Beune is zelf geschrokken van het succes van haar editie van Playboy. “Heel leuk om te horen! Ik had niet verwacht dat er zoveel over de toonbank zouden gaan.”

Ze kreeg heel wat reactie op het feit dat ze poseerde voor Playboy. “Ik had best wat kritiek verwacht, maar ik hoor van iedereen om me heen alleen maar leuke berichten en dat ze het ontzettend stoer vinden.”