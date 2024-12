"Een half jaar of zelfs een volledig seizoen": Geen goed nieuws voor Remco Evenepoel na ongeval

Wat brengt 2025 in het wielrennen? Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben volgens wielercoach Jim van der Berg minder kansen dan Mathieu van der Poel om progressie te boeken.

2024 werd voor Remco Evenepoel en Wout van Aert letterlijk een jaar met vallen en opstaan. En dat heeft ook zijn gevolgen voor 2025. De zware valpartijen hebben volgens Jim van den Berg, bewegingswetenschapper en wielercoach, wel degelijk zware gevolgen voor de prestaties van volgend jaar.

“Een wielercarrière moet je zien als één geheel. Elk seizoen, elke grote ronde, iedere trainingsopbouw stapel je op en daardoor word je beter en beter”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Daardoor is een Mathieu van der Poel – die bijna nooit ernstig valt – zó goed”, gaat Van den Berg verder. “Daarom heeft ook Wout van Aert een probleem: ook hij valt relatief vaak met zware gevolgen.”

De valpartijen staan beter worden altijd in de weg, omdat je telkens weer een stapje terug moet zetten. “Bij Remco is het dus de vraag hoezeer zijn stap vooruit door die blessures wordt uitgesteld. Ik gun het hem van harte, maar het zou heel bijzonder zijn mochten we in 2025 een betere Evenepoel zien dan in 2024.”

Niemand wordt van dergelijke valpartijen beter. Het vergt enorm veel energie van het lichaam. “Evenepoel weet dat: die val in de Ronde van Lombardije in 2020 heeft z’n carrière met anderhalf jaar vertraagd. En ik vrees dat z’n carrière door deze valpartij weer met een half jaar of zelfs volledig seizoen vertraagd wordt.”