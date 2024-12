Vier absolute toppers vertrekken bij SD Worx Protime: Kopecky zegt of haar rol spectaculair zal veranderen

SD Worx Protime onderging richting volgend seizoen de nodige veranderingen. Lotte Kopecky is echter duidelijk over haar rol binnen het team.

Demi Vollering, Marlen Reusser, Christine Majerus en Niamh Fisher-Black zijn vier toppers die vertrekken bij SD Worx Protime, de ploeg van Lotte Kopecky.

Het zal dus anders zijn, beseft Lotte Kopecky maar al te goed. “Door haar blessures hebben we vorig jaar weinig aan Reusser gehad. Haar afwezigheid hebben we al wat opgevangen. Het grootste verlies voor de ploeg, is het stoppen van Majerus. Ik zal haar missen”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Majerus was de vertrouwenspersoon van veel rensters, ook van Kopecky. Ze knapte het werk van vier rensters bij andere ploegen op en dacht altijd in functie van de ploeg.

Die rol overnemen is niet de bedoeling van Kopecky. “Er zijn andere rensters in onze ploeg die beter zijn in de groep op sleeptouw nemen dan ik. Ik ben geen haantje-de-voorste of iemand die op de voorposten staat en alles in handen neemt.”

Kopecky eigent zichzelf een bijzondere rol toe. “Ik denk dat sommige ploegmates net dat woordje aanmoediging van mij nodig hebben om boven zichzelf uit te stijgen. Het belangrijkste is dat ze weten dat wanneer ze een vraag hebben, ze bij mij terecht kunnen.”