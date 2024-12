"Dat is flauwekul": Paul Herygers over Mathieu van der Poel en het WK veldrijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel wil in februari voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden worden. Paul Herygers ziet dat ook gebeuren, maar houdt toch nog een slag om de arm.

Evenaart Mathieu van der Poel op 2 februari het record van zeven wereldtitels veldrijden van Erik De Vlaeminck? De Nederlander heeft er het hoofddoel van zijn seizoen van gemaakt en Paul Herygers is duidelijk.

"Dat record moet eraan geloven en dat zal ook gebeuren", zegt hij bij Sporza. "Dat hij voor het WK gaat, daar zal niemand over jammeren. De rest zal dat aanvaarden." Al wil Herygers hen ook niet vergeten.

Herygers over Van der Poel en WK veldrijden

Zij hebben volgens Herygers het seizoen al gekleurd, maar ook al veel gegeven. En Heygers wil hen ook niet vooraf afschrijven, want je weet nooit hoe ze voor de dag komen of hoe het parcours erbij ligt die dag.

"Normaal kan je Van der Poel niet kloppen op het WK, maar om dat nu al op voorhand in te vullen, dat is flauwekul. Het moet begin februari nog altijd gebeuren in Liévin", stelt Herygers duidelijk.

Met Wout van Aert zal Mathieu van der Poel alleszins geen rekening moeten houden op het WK veldrijden, dat slaat hij voor het tweede jaar op rij over. Zijn laatste cross rijdt hij een week voor het WK al in Maasmechelen.