De reden achter verhaal Van Gils? Red Bull komt met stevige uitspraken over Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Mathieu van der Poel en Wout van Aert krijgen weer eens een stevige waarschuwing. Dat Van Gils bij Red Bull-BORA-hansgrohe gaat rijden, heeft er ook mee te maken dat de toppers uit het eendagswerk in het vizier worden genomen.

Op zijn mediadag heeft Red Bull aangekondigd dat de focus van de wielerploeg niet langer enkel bij het rondewerk ligt. "Ook het eendagswerk is nu binnen handbereik, waarin we ondanks de grote concurrentie ook willen winnen. Mathieu van der Poel, Wout van Aert... We willen ook hen bestoken", spreekt Rolf Aldag klare taal.

De Duitse ex-renner is nu sportief directeur bij Red Bull. "We willen als ploeg attractief zijn, dat kan niet als je alleen op rittenkoersen mikt. In de klassiekers is er geen tijd om te wachten. Je moet elke seconde een beslissing nemen. We willen deel uitmaken van dat grote, onvoorspelbare drama. Onze nieuwkomers zijn niet de hedendaagse sterren, maar we kunnen ze wel ontwikkelen tot belangrijke spelers."

Van Gils bij de mannen om Wout en Mathieu aan te vallen

Zo klinkt Aldag al iets realistischer. Wout en Mathieu bestoken: allemaal goed en wel, maar je moet er ook de renners voor hebben. "We willen Van Aert en Van der Poel aanvallen en zijn met Laurence Pithie, Oier Lazkano, Maxim Van Gils in de positie om dat te doen. Ik voel de honger bij onze groep renners, we kunnen dus niet wachten om de uitdaging aan te gaan."

Ze zullen zich bij Red Bull zeker niet vergalopperen. "Het is onrealistisch om nu uit te spreken dat we Mathieu en Wout wel even zullen lossen op de Kwaremont. Als je hen wil verslaan, dan is daar volgens ons wel een manier voor. Anticiperen, waardoor je meerdere mannen in de finale hebt. We moeten ons geluk creëren en niet enkel teren op talent en ervaring.

Red Bull wil geluk creëren in de klassiekers

Het is nog afwachten hoe ze dat precies zullen doen. "Je moet iets forceren en de koers interessant maken. Onze renners willen een klassieker winnen in 2025, de motivatie is dus al aanwezig om er het beste van te maken."