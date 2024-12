Een ongelooflijk wielerfeit! Oliver Naesen pakt uit met de verklaring: "Als Van der Poel zes koersen doet en er vijf wint..."

Als je richting het einde van een carrière gaat analyseren, stel je wel eens een ongelooflijk feit vast. Zoals het gegeven dat Oliver Naesen nog nooit gewonnen heeft in het voorjaar.

Nochtans is Naesen, ondertussen 34, één van die mannen die telkens een doel maakt van de voorjaarsklassiekers. In die klassiekers heeft hij toch ook verschillende keren zijn mannetje gestaan. Een zege is er nooit gekomen. Naesen heeft mogelijk nog enkele jaartjes voor de boeg, maar de kansen worden er niet groter op.

Naesen verklaart het in een interview bij In De Leiderstrui. "Ik had heel vaak het niveau om bij die eersten te finishen, maar weet dan maar eens te winnen. Tom Boonen, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en dan Mathieu van der Poel en Wout van Aert… ze zijn allemaal ook snel. Ik heb overal podium gereden, maar die overwinning is nooit gekomen", klinkt het simpelweg.

Podium in Sanremo en Wevelgem

Hij heeft deels gelijk. In 2019 kwam hij er het dichtst bij, met een tweede plaats in Milaan-Sanremo en een derde plek in Gent-Wevelgem. In de Ronde van Vlaanderen was hij drie keer goed voor een top tien. "Ik kwam altijd tegen iemand die veel te sterk was. Dat klopt helemaal." In de huidige generatie is het niet moeilijk om aan te duiden wie die ene is.

"Onze ambitie is om een klassieker te winnen, maar als Mathieu dan zes koersen doet en er vijf daarvan wint, dan blijft er al niet veel over. Om maar niet te zeggen dat die anderen dan allemaal klaarstaan om die zesde te winnen. Natuurlijk moet je hopen op die zege, maar de taart van de koers is groter dan de overwinning", redeneert Naesen.

Overmacht van Van der Poel

Door de overmacht van iemand als Van der Poel, blijven ze bij Decathlon AG2R dus realistisch. "Als wij het voorjaar afsluiten met de nodige ereplaatsen, dan spreek je over een geslaagd voorjaar. Daar moeten we eerlijk in zijn."