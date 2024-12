In de voetsporen van Wout van Aert? Wielerbaas duidelijk over The Masked Singer

Wout van Aert maakte dit seizoen een kleine uitstap naar The Masked Singer. Ook Tomas Van den Spiegel werd aan het programma gelinkt.

We moesten niet lang twijfelen om te weten wie Eekhoorn in The Masked Singer dit jaar was. En er was nog volk uit de wielerwereld dat aan het televisieprogramma gelinkt werd.

Zo dachten heel veel mensen CEO Tomas Van den Spiegel van Flanders Classics herkend te hebben in Giraf, vooral door zijn verleden in het basketbal.

“Ik ben tien jaar geleden gestopt met basket en blij hoe die tien jaar nadien professioneel verlopen zijn. Ik ben een ondernemer, amuseer mij dagelijks met Wouter Vandenhaute en Sam Kerkhofs en vind het een privilege om elke ochtend wakker te worden en met sport bezig te zijn”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Dromen mag altijd, maar UCI-voorzitter worden, daar heeft Van den Spiegel geen zin in. “Neen. Echt niet. Ik ben te veel ondernemer en te graag creatief bezig voor zo’n louter politieke functie.”

The Masked Singer, ook dat geniet helemaal zijn voorkeur niet. “Blijkbaar was ik dit seizoen al een verdachte. Grappig. Zelfs mijn kinderen geloofden het. Eerlijk, ik ben er niet voor gevraagd en zou het ook niet overwegen. Entertainment is niet mijn point fort.”