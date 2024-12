Omloop-winnaar Tratnik deelt kleine sneer uit aan ex-ploeg Visma-Lease a Bike

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na twee jaar verlaat Jan Tratnik (34) Visma-Lease a Bike, de Sloveen rijdt de komende drie jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij blikte nu terug op zijn periode bij de ploeg van Wout van Aert.

Slechts één keer kon Jan Tratnik winnen in het shirt van Visma-Lease a Bike, afgelopen voorjaar won de Sloveen de Omloop Het Nieuwsblad. Na een val in Gent-Wevelgem moest Tratnik opgeven in Dwars door Vlaanderen.

Verder reed Tratnik dit jaar de Giro en de Tour, in de Giro werd hij vanuit de vlucht derde en zevende in een etappe. Na twee jaar trekt de Sloveen dus nu de deur achter zich dicht en trekt hij naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

"Ik voelde me goed bij Visma-Lease a Bike. Het ontbrak mij aan niets", zegt Tratnik bij het Sloveense Vecer. Maar nu krijg ik een andere rol. Ik ben een mentor voor jongere renners. Ik denk dat ik veel kan helpen en zo’n rol had ik niet bij Visma. Ik leek meer op een robot."

Tratnik en Roglic zijn herenigd

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe vindt Tratnik zijn landgenoot en oud-ploegmaat Primoz Roglic terug. "Primoz was blij dat ik kwam, maar hij drong er niet op aan. Uiteindelijk moet je gelukkig zijn in het leven, niet om iemand te overtuigen. Het was mijn eigen beslissing."

Tratnik zal onder meer in de Ronde van de Algarve, de Ronde van Catalonië, de Giro d’Italia en de Tour de France in dienst rijden van Roglic. "Ik vind het geweldig om te doen en ik kan niet wachten."