Vanthourenhout geïrriteerd over Van der Poel en Van Aert: "Beetje... jammer, vind ik"

Michael Vanthourenhout heeft zijn derde zege op rij geboekt in Namen. En Vanthourenhout uitte nog eens duidelijk zijn mening over de terugkeer van Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Na Dublin en Herentals was het ook in Namen prijs voor Michael Vanthourenhout. Zijn derde zege op rij, maar vanaf deze week wordt het moeilijker om te winnen, want dan keren Mathieu van der Poel en Wout van Aert terug.

Al is Vanthourenhout daar op zijn 31ste niet meer mee bezig. "Ik laat me niet meer gek maken op dat vlak, hoor. En doe mijn eigen ding, volg mijn eigen carrièrepad", zegt Vanthourenhout bij Het Laatste Nieuws.

Vanthourenhout over terugkeer Van der Poel en Van Aert

Vanthourenhout wil vooral zijn klassementen zo goed mogelijk verdedigen en zijn persoonlijke doelen invullen. "Begrijp me niet verkeerd: ik ben blij dat Mathieu en Wout er opnieuw bij zullen rijden", stelt Vanthourenhout.

Van Aert en Van der Poel hebben het veldrijden (opnieuw) groot gemaakt, dat beseft Vanthourenhout. En hij is zelf niet iemand die de spotlights en de belangstelling opzoekt. En toch vindt Vanthourenhout dat Van Aert en Van der Poel al veel aandacht hebben gekregen.

"Beetje... jammer, vind ik. En ja, soms ‘ambetant’." Die aandacht kregen ze zonder ook maar één cross te hebben gereden. Vanaf zondag in Zonhoven is Van der Poel erbij, maandag maakt Van Aert zijn rentree in Mol.