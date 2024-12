"Leer genieten van mooie momenten": Lotte Kopecky heeft gouden raad... voor zichzelf

Wat een palmares heeft Lotte Kopecky al bij elkaar gefietst. Toch heeft onze landgenote het ontzettend moeilijk om ervan te genieten.

Het verlegen meisje uit Rumst dat helemaal volwassen geworden is. Het verhaal van Lotte Kopecky is een straf kunstwerk. Alleen besefte ze dat vaak zelf niet.

In 2010 won ze haar eerste nationale titel, nu zoveel jaren later heeft de 29-jarige Kopecky zoveel koersen weten te winnen.

“Het is moeilijk om over mijn dromen te praten, want in die tijd was er niet veel toekomst in het vrouwenwielrennen”, vertelt ze aan de RTBF over de start van haar carrière.

Dat ze dit leven zou leiden, had ze nooit gedacht. “Ik kan bijvoorbeeld niet zeggen dat ik ervan droomde om prof te worden. Wat ik vandaag tegen de Lotte van toen zou zeggen is om te genieten van mooie momenten.”

Veel overwinningen lijken tegenwoordig helemaal normaal te zijn, maar dat zijn ze niet. “Nu ben ik beter in staat om tot rust te komen na dat soort dingen. Vroeger was het: ‘Dat was geweldig, tot de volgende keer’. Dus ik zou tegen haar zeggen dat ze er meer van moet genieten. Dat advies pas ik vandaag toe.”