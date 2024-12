Niet beschaamd om het toe te geven: "Iserbyt doet dat wel, dat verdient respect"

Eli Iserbyt is een veelbesproken renner in het peloton. Zijn imago heeft de West-Vlaming niet altijd mee.

Love him or hate him. In het geval van Eli Iserbyt gaat dit meer dan ooit op. De dappere West-Vlaming is niet bepaald geliefd bij heel wat supporters in de cross.

Als de resultaten dan ook nog tegen zitten, dan is het hek helemaal van de dam. Iserbyt kende een moeilijk seizoensbegin, met onder andere die schorsing na Beringen.

Maar dan won hij plots ook twee keer in één weekend, in Kortrijk en Antwerpen. Naar eigen zeggen kreeg hij toen een schop onder zijn kont binnen de ploeg.

Na de cross in Antwerpen vertelde Iserbyt dat hij al twee tot drie jaar samenwerkt met een mental coach. Zo is hij veel meer gewapend als het tegenslaat. Als het geen fysiek probleem is, dan moet het wel in het koppetje zitten.

“Eli is altijd doodeerlijk”, zegt Maarten Vangramberen aan Dag Allemaal. “Hij steekt niet weg dat hij hulp heeft gezocht. Daar is ook niks mis mee.”

“Topsporters hebben een trainer, een coach, een voedingsspecialist... Maar ook een psycholoog hoort tot het basispakket van elke topsporter. Niet iedereen komt daarvoor uit, maar Eli doet dat wél. Dat verdient respect.”