"So what?" Niels Albert minimaliseert de drie op drie van Michael Vanthourenhout

Michael Vanthourenhout wint op dit moment alles in de cross. Toch is Niels Albert helemaal niet overtuigd van onze landgenoot.

Michael Vanthourenhout won drie crossen na elkaar. In Dublin, Herentals en Namen was hij telkens de beste in het veld. Verrassend, maar wat betekent dat?

“Michael Vanthourenhout rijdt goed bergop. Is technisch onderlegd. En excelleert vaak op lastige ondergronden. De Citadelcross in Namen past perfect in dat totaalplaatje, geen verrassing dus dat hij daar won”, zegt Niels Albert aan Het Laatste Nieuws.

De ex-veldrijder is wel verrast dat Vanthourenhout drie keer op een rij de zege pakte. “Goed één maand geleden moest ik nog kritisch vaststellen dat hij amper in staat was om in de top vijf te finishen. En dat hij zich keer op keer de tanden stukbeet op het nieuwe middenveld in het veldrijden.”

Het middenveld lijkt steeds groter te worden. Daar waren opnieuw enkele nieuwe namen bij. “Zondag eindigden ook Verstrynge en Del Grosso bij de eerste vijf. En Michels bij de eerste tien. Veel renners zijn op dit moment aan elkaar gewaagd.”

Vanthourenhout is voor Albert niet beter dan de rest. “Met wisselende resultaten tot gevolg, de vorm en omstandigheden van de dag beslissen over winst en verlies. Niemand die er met kop en schouders bovenuitsteekt. Ook Vanthourenhout niet. Maar so what? Hij wint en dat is het belangrijkste.”