Albert duidelijk over de terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Hij heeft een streepje voor"

Zondag rijdt Mathieu van der Poel zijn eerste cross in Zonhoven, maandag staat ook Wout van Aert aan de start in Mol. Niels Albert schat in hoe de krachtsverhoudingen zullen zijn.

Het heeft even geduurd, maar Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaan opnieuw crossen. Wereldkampioen Van der Poel maakt zijn rentree in de Wereldbeker van Zonhoven, Van Aert in de Superprestige in Mol.

Bij de terugkeer van de 'Grote Twee' zijn er altijd grote verwachtingen. Zullen we spannende duels krijgen tussen Van der Poel of Van Aert of zullen onder meer Iserbyt, Vanthourenhout of Nys hen het vuur aan de schenen kunnen leggen?

Van der Poel beter dan Van Aert?

Vorig seizoen domineerde Van der Poel, hij won dertien van zijn veertien crossen. Niels Albert verwacht dat Van der Poel opnieuw de bovenhand zal hebben. "Ik denk dat Mathieu een streepje voor zal hebben doordat Wout uit een blessure komt", zegt hij bij HLN.

"Wat ik van hun niveau verwacht? Die mannen komen niet als ze slecht zijn, hé. Maar áls ze al te kloppen zijn, is het nu, in die eerste wedstrijden", legt Albert de druk toch bij de andere crossers.

Van der Poel kloppen in zijn eerste cross bleek de voorbije jaren wel niet makkelijk. De laatste acht seizoenen won Van der Poel zeven keer bij zijn rentree. In 2021 klopte Van Aert Van der Poel in Dendermonde.