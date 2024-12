Tom Boonen onthult zijn mooiste moment met Rik Van Looy: "Dat deed mij wel iets"

Tom Boonen keek op naar Rik Van Looy. Vooral het moment waarop hij de vier zeges van Van Looy in de E3 Saxo Classic evenaarde, is Boonen bijgebleven.

In 2007 won Tom Boonen voor de vierde keer op rij de E3 Saxo Classic. Daarmee evenaarde hij het record van Rik Van Looy, die in 1964, 1965, 1966 en 1969 won in Harelbeke. Boonen zou nog een vijfde keer winnen in 2012.

Toch blijft zijn vierde zege in 2007 speciaal voor Boonen. "Dat deed mij wel iets. Het was een prestatie om te kunnen zeggen dat ik Rik heb geëvenaard, want hij is iemand die tot de verbeelding sprak. Hij was niet de man die aan records tilde", zegt Boonen bij VTM Nieuws.

Boonen over de legende van Van Looy

Van Looy is iemand naar wie Boonen altijd naar heeft opgekeken, Boonen vindt het niet nodig om een rangorde te maken van Belgische toprenners om Van Looy te plaatsen. "Rik is Rik, hij moet niet worden vergeleken."

Er zijn weinig beelden van de 397 profzeges van Van Looy, zeker niet in vergelijking met nu. Dat heeft volgens Boonen geholpen met de legendarische status die Van Looy heeft gekregen.

"Na het wielrennen wilde hij niet meer in de spotlights staan. Ik vind dat heel mooi. 90 jaar is een gezegende leeftijd om te gaan. Hij is altijd goed bij zijn verstand geweest, daar tekent volgens mij iedereen voor."