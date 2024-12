Eli Iserbyt krijgt stevige waarschuwing over zijn blessure: "Er is een eindpunt"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In Herentals kon Eli Iserbyt de schade nog beperken met een vijfde plaats, ondanks een zeurende pijn in zijn been. In Namen had de Belgische kampioen meer last en moest hij voor halfweg koers al opgeven.

"Ik heb opnieuw last aan mijn linkerbeen, een soort zenuwpijn. Het is iets waar ik al drie jaar mee sukkel", zei Eli Iserbyt vorige zaterdag na de cross in Herentals. Soms heeft hij geen last van zijn blessure, op andere momenten net heel veel. Iserbyt kampt met het piriformis-syndroom. De piriformis is een spier die in de bil loopt en onder de grote bilspier, de gluteus maximus, zit. Het piriformis-syndroom komt voor als de piriformis bij spanning druk zet op een zenuwtak die daar kort onderdoor loopt, de nervus ischiadicus. De nervus ischiadicus is een zenuwtak die vanuit het ruggenmerg langs de achterkant van het bovenbeen tot de kuit en het onderbeen loopt. Wanneer de piriformis te hard opspant, kan er een uitstralende pijn ontstaan in het onderbeen. Waarschuwing voor Iserbyt "In sommige gevallen is simpelweg opgebouwde spierspanning de oorzaak en dan is dat met een paar manuele sessies al veel beter", zegt professor Stijn Bogaerts, staflid fysische geneeskunde aan het UZ Leuven, bij Het Nieuwsblad. Bij anderen is er sprake van een overbelasting, bijvoorbeeld door de fietspositie of een krachtonevenwicht in het bekken. Hoe langer Iserbyt er meer rondrijdt, hoe meer irritatie hij zal krijgen en hoe meer de pijn continu zal standhouden. "Dus vermijd je toch beter om met die pijn zomaar verder te doen. Er is dus wel een eindpunt dat je moet gaan aanvaarden", zegt Bogaerts. Toch wil Iserbyt zaterdag gewoon starten in Hulst.