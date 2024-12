Jonge ploegmaat weet waarom Van der Poel minder koerst: "Dan krijg je meteen kritiek"

Mathieu van der Poel verzamelde dit jaar amper 40 koersdagen op de weg. Zijn jonge Nederlandse ploegmaat Tibor Del Grosso begrijpt waarom.

Met slechts zeven koersdagen in de benen stond Mathieu van der Poel afgelopen zomer aan de start van de Tour de France. De toenmalige wereldkampioen zette in die zeven koersen wel uitstekende resultaten neer.

Van der Poel begon aan zijn seizoen met een tiende plaats in Milaan-Sanremo, maar had wel ploegmaat Jasper Philipsen aan de zege geholpen. Daarna won hij de E3 Saxo Classic en werd tweede in Gent-Wevelgem.

Met winst in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zette Van der Poel de kroon op het werk. Zijn 22ste plaats in de Amstel Gold Race was zijn enige resultaat buiten de top tien, want in Luik-Bastenaken-Luik werd Van der Poel derde.

Veel druk op Van der Poel

Ploegmaat Tibor Del Grosso (21) begrijpt de keuzes van Van der Poel. "Je kunt koersen niet meer gebruiken om in vorm te komen, want als je dan wat minder ben krijg je meteen kritiek", zegt hij bij Wieler Revue.

"Als Mathieu een koers rijdt in iets mindere vorm en hij wordt 20ste, dan staan er meteen honderdduizend artikelen op het internet dat hij niet goed is. Dan snap ik wel dat je steeds minder koerst als grote kampioen."