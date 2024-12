Manager onthult waarom Widar nu toch heeft verlengd bij Lotto: "Dat waren bepalende factoren"

Jarno Widar (19) heeft verrassend genoeg dan toch zijn contract verlengd bij Lotto. Zijn manager onthult wat Widar heeft doen beslissing om toch te blijven bij de Belgische ploeg.

Met eindzeges in de Giro NextGen, de Ronde van Italië voor beloften, en ook in de Ronde de l’Isard, de Alpes Isère Tour en de Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc beleefde Jarno Widar (19) een absoluut topjaar.

In de Ronde van de Toekomst zakte Widar in het slotweekend door het ijs, hij werd uiteindelijk pas 29ste in het eindklassement. Widar was nadien scherp voor Lotto en klaagde dat de ploeg hem te veel wedstrijden liet rijden.

Widar blijft toch bij Lotto tot eind 2027

Een vertrek leek een logisch gevolg te zijn, maar Widar heeft nu toch zijn contract verlengd tot eind 2027 bij Lotto. De makelaar van Widar, Yannick Prévost van ISEA Management, legt uit waarom er dan toch een contractverlenging kwam.

"De verdere ontwikkeling van het performance team, de samenwerking met zijn coach Oliver Delaey (nieuwe trainer van Widar sinds een maand, nvdr) en de zekerheid dat hij stap per stap kan groeien binnen het team."

"Dat waren de bepalende factoren voor Jarno om te blijven en prof te worden bij het team. De komende drie jaar kan hij ervaring opdoen en opbouwen richting zijn eerste grote ronde", stelt Prévost nog.