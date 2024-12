Mettepenningen ligt niet wakker van terugkeer Van der Poel: "Je weet dat gewoon"

Zaterdag in Hulst is Mathieu van der Poel er nog niet bij, zondag in Zonhoven wel. Hoe kijkt Jurgen Mettepenningen tegen de terugkeer van de wereldkampioen aan?

Met vijf zeges op rij van Pauwels Sauzen-Bingoal, twee van Iserbyt en drie van Vanthourenhout, is het seizoen van de ploeg van Jurgen Mettepenningen al voor een deel geslaagd. En dat net voor de terugkeer van Van der Poel. De wereldkampioen laat in een seizoen amper steken vallen, vorig jaar won hij dertien van zijn veertien crossen, voor de andere crossers is het dus nog moeilijk om te winnen. Toch ligt Mettepenningen niet echt wakker van de terugkeer van Van der Poel. Mettepenningen over terugkeer Van der Poel "Hulst is voor ons wel de belangrijkste dag van het weekend", zegt Mettepenningen eerlijk bij WielerFlits. Hij verwacht dan ook dat Van der Poel zondag in Zonhoven meteen zal meedoen voor de winst en ook zal winnen. "Maar daar gaan we geen ruzie mee maken. Je weet dat die mannen komen, dat ze fenomenen zijn van buitencategorie", zegt Mettepenningen. Dat Van der Poel te pakken is in de eerste crossen, zoals Niels Albert stelde, zal volgens Mettepenningen niet het geval zijn. Als Van der Poel niet klaar zou zijn, dan zou hij volgens Mettepenningen ook niet komen crossen. De wereldkampioen zal niet veel crossen nodig hebben om opnieuw te domineren. "Ik verwacht een super-Mathieu en een goede Wout."