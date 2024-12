Ai, dat horen de fans niet graag: Trainer van Van Aert zegt waarmee hij tevreden is in Mol

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert start maandag in de cross van Mol. Bij Visma Lease a Bike hebben ze een bepaalde doelstelling voor onze landgenoot.

Sinds halfweg november is Wout van Aert opnieuw intensief aan het trainen. De achterstand die hij opliep door zijn valpartij in de Vuelta is echter totaal niet weggewerkt.

“Daar moeten we eerlijk in zijn: er is sprake van een achterstand ten opzichte van vorige winter”, zegt trainer Mathieu Heijboer van Visma Lease a Bike aan Het Laatste Nieuws.

“Conditioneel staat hij nu minder ver dan vorig jaar rond deze tijd. Het is evenwel niet verontrustend richting het voorjaar. We krijgen die achterstand de komende maanden wel weggewerkt.”

De hoop is dat Van Aert begin februari weer helemaal de oude is. Dat is na zijn laatste cross van deze winter. “Conditioneel staat hij nu voldoende ver om de competitie aan te gaan, maar het is onvoldoende om meteen grote prestaties te verwachten.”

Heijboer leeft dan ook niet met grote verwachtingen voor de komende dagen en weken. Hij heeft zelfs een heel specifiek doel voor maandag in Mol, al zullen de fans dat niet graag horen.

“Het wordt aftasten en ik kan niet goed inschatten wat het niveau van de concurrentie is tegenover waar Wout nu staat, maar hij is natuurlijk geweldig getalenteerd en kan puur op zijn basisconditie al ver geraken... Ik denk dat hij in Mol al mee kan doen voor de top vijf.”